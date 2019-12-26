Назначена дата прощания с Галиной Волчек

Прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек, которая ушла из жизни в четверг в возрасте 86 лет, состоится в воскресенье, 29 декабря, сообщил актер Сергей Гармаш.

«Прощание пройдет 29 декабря в театре, похороны – на Новодевичьем кладбище», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни.

24 декабря Волчек была срочно госпитализирована. Сообщалось, что худрук «Современника» впала в кому.

Волчек – народная артистка СССР (1989). Герой Труда Российской Федерации (2017). Награждена орденами Трудового Красного знамени (1976), Дружбы народов (1993), «За заслуги перед Отечеством» III (1996), II (2003), I (2008) и IV (2013) степеней.

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