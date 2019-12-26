Мнение: Немного про Ходора

Лично мне Ходорковский как политический лидер абсолютно не нравится. Теперь, слава богу, это можно спокойно сказать — он на свободе, в безопасности, и осуждение его политических взглядов не будет выглядеть участие в травле беспомощного, ни за что осужденного узника.

Смущает откровенная левизна Ходорковского. О «повороте влево» он и в своих статьях из тюрьмы писал, и даже выйдя из тюрьмы под жесткие условия «да и нет не говорить, горячего-холодного не называть» все же умудрился вставить для прессы словосочетание про «социальную ответственность бизнеса». Вот так прямо: политикой заниматься не буду, ЮКОС отсуживать не буду, ничего не буду — а социальная ответственность бизнеса это важно.

Что ты будешь делать!

Россия и так провела под управлением крайне левых практически целый век, результаты плачевны. Менталитет населения, кстати, так и остается левым, советским. Куда нам еще этих блужданий на левом краю, государственное распределение, пусть все платят за всех и прочий треш и угар? По-моему, хватит, делать еще один, «на этот раз правильный» коммунизм не надо.

Вообще меня смущают миллиардеры, вещающие о «социальной ответственности бизнеса» и любящие старушек. Меня вообще смущают миллиардеры, напрямую участвующие в политике. Дело толстосумов — давать деньги и класть яйца в разные корзины, а не страдать «за народ». Это все дурно пахнет.

России ведь не олигархов не хватает — России критически не хватает частной инициативы, мелких собственников, хозяев своего дела.

А так ведь у нас нынче даже национализм откровенно левый, «национал-социализм» в классическом гитлеровском изводе. Сплошное «заединство», от которого тошнит. Теперь на этом левом фланге, где и так не протолкнуться, появится еще и МБХ. Ну и на фига он? Желающих порассуждать про «социальную ответственность бизнеса» и без него — полстраны. Путин, кстати, тоже с этой демагогией вполне справляется.

На деле вся эта соцответственность — ритуальные восхваления бизнесменов в адрес собственных рекетиров. Достали уже, в общем, все эти пресмыкания перед государственным рекетом.

Источник: Размышления вольного социолога

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