Александр Емельяненко посоветовал Федору поставить «свечку за упокой брата своего»

26.12.2019, 21:37, Новости дня

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который ранее признался, что брат для него «умер».

«Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», – передает слова Емельяненко-младшего «Спорт-Экспресс».

Ранее Федор Емельяненко заявил, что молится, чтобы Александр «нашел себя», но сегодня он для него «мертв».

В 2017 году также было опубликовано открытое письмо Федора Емельяненко к Александру, в котором старший брат просил младшего «не позорить фамилию». В ответ Александр заявил, что Федор «косит под праведника».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который ранее признался, что брат для него «умер». «Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», – передает слова Емельяненко-младшего «Спорт-Экспресс». Ранее Федор Емельяненко заявил, что молится, чтобы Александр «нашел себя», […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика