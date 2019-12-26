Александр Емельяненко посоветовал Федору поставить «свечку за упокой брата своего»

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который ранее признался, что брат для него «умер».
«Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», – передает слова Емельяненко-младшего «Спорт-Экспресс».
Ранее Федор Емельяненко заявил, что молится, чтобы Александр «нашел себя», но сегодня он для него «мертв».
В 2017 году также было опубликовано открытое письмо Федора Емельяненко к Александру, в котором старший брат просил младшего «не позорить фамилию». В ответ Александр заявил, что Федор «косит под праведника».
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Последнее: Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который ранее признался, что брат для него «умер». «Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», – передает слова Емельяненко-младшего «Спорт-Экспресс». Ранее Федор Емельяненко заявил, что молится, чтобы Александр «нашел себя», […]
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