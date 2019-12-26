Кто начал войну в Афганистане

Особая папка: документы.

12 декабря 1979 года кремлевские старцы приняли секретный документ. Он был официально оформлен как «Постановление ЦК КПСС» за № 176/125. Название было «зашифровано» — К положению в «А». Текст тоже выглядел как шифровка: какие-то «соображения», «мероприятия», о чем это — понять невозможно. Если б не фамилии участников заседания, ответственных за выполнение неизвестно чего, не ссылки на ЦК и политбюро, такой документ вполне мог быть принят домкомом ЖЭКа или районным советом ветеранов. Однако банальный советский канцелярит о «намеченных мероприятиях» открывал зловещую главу современной истории — введение в Афганистан советских войск, увязнувших там почти на десятилетие, жестокую войну, унесшую жизни и здоровье сотен тысяч людей, международную катастрофу, ускорившую развал Советского Союза.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС

Председательствовал тов. Л. И. Брежнев.

Присутствовали: Суслов М. А., Гришин В. В., Кириленко А. П., Пельше А. Я., Устинов Д. Ф., Черненко К. У., Андропов Ю. В., Громыко А. А., Тихонов Н. А., Пономарев Б. Н.

К положению в «А»

1. Одобрить соображения и мероприятия, изложенные тт. Андроповым Ю. В., Устиновым Д. Ф., Громыко А. А.

Разрешить в ходе осуществления этих мероприятий им вносить коррективы непринципиального характера.

Вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить и в Политбюро.

Осуществление всех этих мероприятий возложить на тт. Андропова Ю. В., Устинова Д. Ф., Громыко А. А.

2. Поручить тт. Андропову Ю. В., Устинову Д. Ф., Громыко А. А. информировать Политбюро ЦК о ходе выполнения намеченных мероприятий.

Секретарь ЦК Брежнев Л. И.

№ 997-оп (1л.)

П 176/125 от 12/XII

Кстати, никаким постановлением ЦК этот документ не был. Ведь этот орган в период принятия решения о войне в Афганистане был достаточно многочисленным — 287 членов и 139 кандидатов в члены ЦК.

На самом деле судьбу страны решила группа членов политбюро (в советское время это слово писалось исключительно с заглавной буквы П), причем даже не в полном составе.

В судьбоносной сходке не приняли участие члены ПБ — премьер Косыгин, казахстанский партийный лидер Кунаев, украинский первый секретарь Щербицкий и руководитель ленинградской партийной организации Романов.

Из кандидатов в члены политбюро, традиционно присутствовавших на заседаниях этого органа, в этой встрече участвовал лишь Борис Пономарев. Попал в эту компанию по должности — он был секретарем ЦК и зав. международным отделом, отвечавшим за связи с коммунистическими и рабочими партиями Запада и левыми партиями и движениями стран третьего мира. Понятно, что Народно-демократическая партия Афганистана, осуществлявшая после так называемой «саурской (апрельской) революции» 1978 года прыжок «из феодализма в социализм», проходила по его ведомству. Остальные кандидаты в члены ПБ, в том числе М. С. Горбачев и Э. А. Шеварднадзе, приглашены не были.

Докладывала свои «соображения» по поводу «мероприятий» троица членов ПБ — председатель КГБ Андропов, министр обороны Устинов и министр иностранных дел Громыко. Позже стало известно, что этими мероприятиями на тот момент были формирование и развертывание военной группировки на границе с Афганистаном для последующего вторжения, подготовка агентуры, спецподразделений и спецмероприятий для «работы» в стране и поддержка грядущей акции или хотя бы нейтрализация ее негативных последствий на международной арене.

После принятия этого «Постановления ЦК КПСС» ни сам ЦК, ни Верховный Совет СССР, ни Совет министров введение войск в Афганистан не обсуждали и никаких решений на этот счет не принимали — просто приняли к сведению и к безусловному исполнению. Таким образом, всего 11 человек — 10 членов политбюро и один кандидат в таковые — решили судьбу огромной державы и вовлекли ее в кровопролитную войну.

Андрей Липский

зам. главного редактора

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Источник: Новая газета

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Последнее: Особая папка: документы. 12 декабря 1979 года кремлевские старцы приняли секретный документ. Он был официально оформлен как «Постановление ЦК КПСС» за № 176/125. Название было «зашифровано» — К положению в «А». Текст тоже выглядел как шифровка: какие-то «соображения», «мероприятия», о чем это — понять невозможно. Если б не фамилии участников заседания, ответственных за выполнение неизвестно […]