Компания Tesla добавила в электромобили приложение для создания музыки Trax

Американский производитель электромобилей Tesla добавил в свои машины приложение Trax, позволяющее создавать музыку. Такая функция появилась в последнем обновлении ПО.

Посредством приложения Trax пользователь может создать музыкальную композицию, задействовав для этого несколько звуковых дорожек и выбирая различные инструменты (такие как, к примеру, драм-машины Roland TR-808).

Помимо этого, последнее обновление от Tesla включает в себя новые голосовые команды, опцию прочтения поступающих сообщений вслух, а также режим Camp Mode, благодаря которому можно задействовать для кемпинга освещение и климат-контроль.

Ранее житель Подмосковья представил отечественную версию модели Tesla Cybertruck, созданную на базе ВАЗ-2109.

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