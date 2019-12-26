Гончарук поручил правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему нелегальных АЗС

26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что недавно поручил Государственной фискальной службе и правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему существования нелегальных АЗС.

По его словам, на сегодняшний день уже закрыты 46 нелегальных АЗС, изъято 1,3 тыс. тонн топливных материалов на сумму 33,4 млн грн. Открыто 18 уголовных производств.

«Работа в этом направлении активно продолжается. Все АЗС будут работать с лицензиями либо не будут работать вообще! Хочу еще раз подчеркнуть, что тема нелегального рынка топлива – одна из актуальных проблем, над решением которой работает правительство», – подчеркнул Гончарук.

В Україні існує проблема нелегальних автозаправних станцій. Нещодавно дав доручення Державній фіскальній службі разом з… Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Neljapäev, 26. detsember 2019

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок на топливо по программам лояльности и снизить цены на табло. Взамен в ОПУ пообещали начать активную борьбу с нелегальными АЗС.

По информации enkorr, во встрече с президентом приняли участие компании ОККО, WOG, «Укрнафта», «Укртатнафта», Amic, Glusco, Sun Oil, KLO и «Укргаздобыча». В качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. В Офисе президента ценовых изменений ожидают с 24 декабря.

24 декабря в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка сообщили, что в среднем цены на топливо снизились на 0,5–1 грн за литр.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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