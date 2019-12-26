Кристина Орбакайте о Галине Волчек: «Вы навсегда останетесь в моём сердце»

Отечественная актриса театра и кино Кристина Орбакайте на странице в Instagram выразила искренние слова соболезнования в связи со смертью 86-летнего художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Дочь Пугачёвой поблагодарила артистку за честь работать вместе с ней, отметив, что она навсегда останется в её сердце.
Кристина Орбакайте выразила соболезнования сыну Галины Волчек Денису Евстигнееву. Она поблагодарила ушедшую из жизни именитую артистку за любовь и доверие, возможность творить и играть, за счастье находится рядом и перенимать опыт.
«Вы навсегда в моём сердце. Я ещё не могу поверить, что не смогу больше вас обнять», — отметила дочь Аллы Пугачёвой.
Галина Волчек несколько дней назад была госпитализирована в одну из столичных клиник. По данным медиков, смерть худрука «Современника» наступила вследствие отёка головного мозга и лёгких. Информацию о месте и дате прощания с артисткой семья пока не оглашала.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Критики решения Кабмина о снижении стоимости отопления для бытовых потребителей сами не смогли этого сделать, заявила в своем Facebook народный депутат от «Слуги народа», представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Елена Шуляк. «Уменьшение платежек критикуют те, кто не смог сделать этого сам. После принятия правительством постановления об уменьшении стоимости отопления для населения до 30%, о чем премьер-министр Алексей […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новак рассказал о судьбе «Северного потока – 2» / 26 декабря
- Близкая к политику Бабакову и президенту ЦСКА Гинеру компания поставляет энергию для войск России и Украины – расследование НВ / 17 декабря
- Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейки о судах / 5 декабря
- Лавров рассказал об ответе РФ на санкции США против «Северного потока – 2» / 22 декабря
- Энергоснабжение шахт «Львіввугілля» восстановлено – Минэнерго / 23 декабря
- Названы имена пилотов разбившегося на Кубани Ми-28Н / 12 декабря
- Путин заявил, что возможны изменения в Конституции о двух сроках президента и полномочиях парламента / 19 декабря
- Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии / 24 декабря