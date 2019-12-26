Кристина Орбакайте о Галине Волчек: «Вы навсегда останетесь в моём сердце»

26.12.2019, 21:30, Разное

Отечественная актриса театра и кино Кристина Орбакайте на странице в Instagram выразила искренние слова соболезнования в связи со смертью 86-летнего художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Дочь Пугачёвой поблагодарила артистку за честь работать вместе с ней, отметив, что она навсегда останется в её сердце.
Кристина Орбакайте выразила соболезнования сыну Галины Волчек Денису Евстигнееву. Она поблагодарила ушедшую из жизни именитую артистку за любовь и доверие, возможность творить и играть, за счастье находится рядом и перенимать опыт.
«Вы навсегда в моём сердце. Я ещё не могу поверить, что не смогу больше вас обнять», — отметила дочь Аллы Пугачёвой.
Галина Волчек несколько дней назад была госпитализирована в одну из столичных клиник. По данным медиков, смерть худрука «Современника» наступила вследствие отёка головного мозга и лёгких. Информацию о месте и дате прощания с артисткой семья пока не оглашала.



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