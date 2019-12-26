Анастасия Волочкова не смогла выразить всю скорбь по ушедшей Галине Волчек

Балерина Анастасия Волочкова была близко знакома с актрисой при жизни. Звезда восторгалась талантом режиссера и не скрывала этого. Будучи довольно сентиментальной особой, светская львица тяжело перенесла трагическую новость.

«Ушла гениальная Галина Борисовна Волчек…… Нет слов… Такая утрата…», – пишет убитая горем танцовщица.

В своем инстаграм-аккаунте прима балета опубликовала снимок, на котором запечатлена с худруком «Современника». Анастасия держит в руках роскошный букет белых роз, предназначенный, судя по всему, Галине Борисовне.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2019 в 9:09 PST

Отметим, легендарная актриса скончалась на 87-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти Волчек стали отеки головного мозга и легких.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 26 Дек 2019 в 9:25 PST

Напомним, впервые Галина Борисовна появилась на телеэкранах в далеком 1957 году. Она сыграла служанку Мариторнес в экранизации испанского классического романа «Дон Кихот». После этого она снималась в таких легендарных фильмах, как «Грешный ангел», «Строится мост» и «Король Лир».

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Последнее: Балерина Анастасия Волочкова была близко знакома с актрисой при жизни. Звезда восторгалась талантом режиссера и не скрывала этого. Будучи довольно сентиментальной особой, светская львица тяжело перенесла трагическую новость. «Ушла гениальная Галина Борисовна Волчек…… Нет слов… Такая утрата…», – пишет убитая горем танцовщица. В своем инстаграм-аккаунте прима балета опубликовала снимок, на котором запечатлена с худруком «Современника». […]