Первый канал из-за смерти Волчек экстренно меняет эфирную сетку

«Сегодня в 00:10 – программа «На ночь глядя» с Галиной Волчек. Завтра в 12:15 – программа «Наедине со всеми» с Галиной Волчек. В субботу в 10:10 – фильм «Памяти Галины Волчек», – сообщили «Дни.ру» в пресс-службе «Первого канала».
Памяти уникального режиссера, педагога и актрисы будет посвящено и несколько ток-шоу, в которых Волчек добрым словом вспомнят коллеги и друзья.Напомним, 86-летняя Галина Борисовна 23 декабря была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу из-за быстротечной формы пневмонии. Она провела несколько дней в коме, оставаясь подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Похоронят любимую многими поколениями Галину Волчек 29 декабря на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие ее друзья и коллеги.
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Последнее: Балерина Анастасия Волочкова была близко знакома с актрисой при жизни. Звезда восторгалась талантом режиссера и не скрывала этого. Будучи довольно сентиментальной особой, светская львица тяжело перенесла трагическую новость. «Ушла гениальная Галина Борисовна Волчек…… Нет слов… Такая утрата…», – пишет убитая горем танцовщица. В своем инстаграм-аккаунте прима балета опубликовала снимок, на котором запечатлена с худруком «Современника». […]
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