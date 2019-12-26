Первый канал из-за смерти Волчек экстренно меняет эфирную сетку

26.12.2019, 21:26, Разное

«Сегодня в 00:10 – программа «На ночь глядя» с Галиной Волчек. Завтра в 12:15 – программа «Наедине со всеми» с Галиной Волчек. В субботу в 10:10 – фильм «Памяти Галины Волчек», – сообщили «Дни.ру» в пресс-службе «Первого канала».

Памяти уникального режиссера, педагога и актрисы будет посвящено и несколько ток-шоу, в которых Волчек добрым словом вспомнят коллеги и друзья.Напомним, 86-летняя Галина Борисовна 23 декабря была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу из-за быстротечной формы пневмонии. Она провела несколько дней в коме, оставаясь подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Похоронят любимую многими поколениями Галину Волчек 29 декабря на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие ее друзья и коллеги.



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