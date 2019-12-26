Путин пришел на предновогодний балет в Большой театр

Президент Владимир Путин пришел на торжественный вечер в Большой театр, где собрались представители общественности, члены правительства, Госсовета, заслуженные деятели искусства. Собравшимся представили балет Жоржа Бизе – Родиона Щедрина «Кармен-сюита» и балет Чайковского «Бриллианты».
Путин с удовлетворением отметил, что торжественная встреча Нового года снова проходит в Большом театре, где потрясающая музыка вкупе с неформальным общением создает праздничное настроение, передает РИА «Новости».
В обращении к собравшимся Путин заметил, что торжество проходит в той же атмосфере, что и в прошлом году.
«Многим такая встреча понравилась. Я понимаю, что все вы заняты, не хватает времени на посещение театра. Нас ждут прекрасные впечатления при просмотре шедевров мирового балета», – сказал Путин.
Президент отметил, что предновогодние дни полны надежды на новые успехи в новом году.
«Но все готовы неизменно работать на общее благо, на лучшую жизнь людей», – сказал он.
Путин пожелал присутствующим, чтобы год был успешным, и пожелал крепкого здоровья.
В первом отделении собравшимся представят балет Жоржа Бизе – Родиона Щедрина «Кармен-сюита», балет в одном действии на музыку П. И. Чайковского «Бриллианты» – во втором отделении.
Впервые торжественное новогоднее мероприятие с участием руководства страны прошло в Большом театре в декабре 2018 года. Раньше такие приемы проводились в Кремле, передает ТАСС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Балерина Анастасия Волочкова была близко знакома с актрисой при жизни. Звезда восторгалась талантом режиссера и не скрывала этого. Будучи довольно сентиментальной особой, светская львица тяжело перенесла трагическую новость. «Ушла гениальная Галина Борисовна Волчек…… Нет слов… Такая утрата…», – пишет убитая горем танцовщица. В своем инстаграм-аккаунте прима балета опубликовала снимок, на котором запечатлена с худруком «Современника». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Для чего нужна школа? / 11 декабря
- Офшорный президент: появилось расследование о состоянии Зеленского / 24 декабря
- Узнавшая о 4-й стадии рака Светлана Крючкова переписала завещание / 18 декабря
- У наглого Порошенко отобрали деньги / 26 декабря
- Сын Стоцкой разозлился, когда его в очередной раз сравнили с Филиппом Киркоровым / 8 декабря
- Ученые: Сахарный диабет повышает риск сердечных заболеваний / 18 декабря
- Никита Джигурда собрался набить морду Андрею Малахову / 2 декабря
- Цымбалюк-Романовская и Шаляпин уезжают из России после слухов о разладе / 29 ноября