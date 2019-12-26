«Она была очень весёлой!»: Клара Новикова рассказала о дружбе с Галиной Волчек

26.12.2019, 21:21, Разное

Известная российская актриса Клара Новикова пояснила о своей дружбе с Галиной Волчек. Легендарная артистка и художественный директор театра «Современник» ушла из жизни сегодня в больнице, ей было 86 лет.
«Она была очень весёлой! Любила анекдоты! Мы с ней на шопинг ездили, она очень это любила! Она фантастически ухаживала за собой, одевалась, несмотря на своё состояние», — сказала звезда.

Коллеги Галины Волчек рассказали, что в последнее легендарная артистка много болела, ее часто видели в инвалидной коляске, она редко ходила.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Известная российская актриса Клара Новикова пояснила о своей дружбе с Галиной Волчек. Легендарная артистка и художественный директор театра «Современник» ушла из жизни сегодня в больнице, ей было 86 лет. «Она была очень весёлой! Любила анекдоты! Мы с ней на шопинг ездили, она очень это любила! Она фантастически ухаживала за собой, одевалась, несмотря на своё состояние», […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика