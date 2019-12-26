«Она была очень весёлой!»: Клара Новикова рассказала о дружбе с Галиной Волчек

Известная российская актриса Клара Новикова пояснила о своей дружбе с Галиной Волчек. Легендарная артистка и художественный директор театра «Современник» ушла из жизни сегодня в больнице, ей было 86 лет.
«Она была очень весёлой! Любила анекдоты! Мы с ней на шопинг ездили, она очень это любила! Она фантастически ухаживала за собой, одевалась, несмотря на своё состояние», — сказала звезда.
Коллеги Галины Волчек рассказали, что в последнее легендарная артистка много болела, ее часто видели в инвалидной коляске, она редко ходила.
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Последнее: Известная российская актриса Клара Новикова пояснила о своей дружбе с Галиной Волчек. Легендарная артистка и художественный директор театра «Современник» ушла из жизни сегодня в больнице, ей было 86 лет. «Она была очень весёлой! Любила анекдоты! Мы с ней на шопинг ездили, она очень это любила! Она фантастически ухаживала за собой, одевалась, несмотря на своё состояние», […]
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