«Она была одним из создателей театра «Современник»»: Олег Басилашвили прокомментировал смерть Галины Волчек

Выдающийся российский актер Олег Басилашвили прокомментировал смерть художественного руководителя театра «Современник» и легендарной актрисы Галины Волчек. Он назвал артистку одним из создателей театра, отметив, что она внесла в него новую струю.
«Она была одним из создателей театра «Современник» вместе со своими товарищами, которых организовал, сплотил в одну группу Олег Николаевич Ефремов. Я был свидетелем того, как создавался этот театр, какую новую струю внес в театральную жизнь «Современник» с Галей Волчек. Ее уход из нашей жизни — это большая трагедия для нас для всех», — отметил артист.
Олег Басилашвили добавил, что Галина Волчек была не только замечательной знаменитой актрисой, но и очень добрым человеком, он никогда не забудет, как она сплотила его и всех товарищей, а после смерти артистки в сердце останется место, которое еще долго не сможет заполнить никто, ведь нет такого человека, каким была Галина Волчек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известная российская актриса Клара Новикова пояснила о своей дружбе с Галиной Волчек. Легендарная артистка и художественный директор театра «Современник» ушла из жизни сегодня в больнице, ей было 86 лет. «Она была очень весёлой! Любила анекдоты! Мы с ней на шопинг ездили, она очень это любила! Она фантастически ухаживала за собой, одевалась, несмотря на своё состояние», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Износ электросетевой инфраструктуры в России. Масштабы и перспективы / 23 декабря
- На Донбассе зафиксировали современную российскую технику / 12 декабря
- Мнение: Что сдерживает украинских нацистов от погромов / 25 ноября
- Каникулы начались: Елизавета II прибыла в Сандрингем / 20 декабря
- Наталья Ветлицкая призналась, что первый муж Павел Смеян пытался ее убить / 24 ноября
- Мнение: Жириновский вновь поднял вопрос о «Русских» в России / 19 декабря
- Манукян назвал участие Пугачевой в старых новогодних шоу «спасением от старости» / 17 декабря
- В Стерлитамаке водитель «девятки» врезался в пассажирский автобус / 26 декабря