«Она была одним из создателей театра «Современник»»: Олег Басилашвили прокомментировал смерть Галины Волчек

Выдающийся российский актер Олег Басилашвили прокомментировал смерть художественного руководителя театра «Современник» и легендарной актрисы Галины Волчек. Он назвал артистку одним из создателей театра, отметив, что она внесла в него новую струю.

«Она была одним из создателей театра «Современник» вместе со своими товарищами, которых организовал, сплотил в одну группу Олег Николаевич Ефремов. Я был свидетелем того, как создавался этот театр, какую новую струю внес в театральную жизнь «Современник» с Галей Волчек. Ее уход из нашей жизни — это большая трагедия для нас для всех», — отметил артист.

Олег Басилашвили добавил, что Галина Волчек была не только замечательной знаменитой актрисой, но и очень добрым человеком, он никогда не забудет, как она сплотила его и всех товарищей, а после смерти артистки в сердце останется место, которое еще долго не сможет заполнить никто, ведь нет такого человека, каким была Галина Волчек.

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