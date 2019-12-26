Полностью безрамочный Huawei P40 Pro оснастят пентакамерой

Инсайдеры распространили в интернете информацию о том, что подготавливаемые к выходу модели смартфона Huawei P40 Pro будут оснащены пентакамерами и получат полностью безрамочные экраны. Релиз новинки запланирован на март 2020 года.

Как ожидается, Huawei P40 Pro оснастят прямоугольным блоком из 5-ти камер, расположенным на задней панели. Он будет состоять из основного сенсора Sony IMX686 (64 Мп), сверхширокоугольного сенсора (20 Мп), телеобъектива с десятикратным зумом (12 Мп), макрокамеры и датчика ToF. 4 камеры располагаются в один и тот же ряд, а перископическая находится сбоку.

Изображение новинки обнародовала китайская соцсеть Weibo.

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