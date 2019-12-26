Полностью безрамочный Huawei P40 Pro оснастят пентакамерой

Инсайдеры распространили в интернете информацию о том, что подготавливаемые к выходу модели смартфона Huawei P40 Pro будут оснащены пентакамерами и получат полностью безрамочные экраны. Релиз новинки запланирован на март 2020 года.
Как ожидается, Huawei P40 Pro оснастят прямоугольным блоком из 5-ти камер, расположенным на задней панели. Он будет состоять из основного сенсора Sony IMX686 (64 Мп), сверхширокоугольного сенсора (20 Мп), телеобъектива с десятикратным зумом (12 Мп), макрокамеры и датчика ToF. 4 камеры располагаются в один и тот же ряд, а перископическая находится сбоку.
Изображение новинки обнародовала китайская соцсеть Weibo.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известная российская актриса Клара Новикова пояснила о своей дружбе с Галиной Волчек. Легендарная артистка и художественный директор театра «Современник» ушла из жизни сегодня в больнице, ей было 86 лет. «Она была очень весёлой! Любила анекдоты! Мы с ней на шопинг ездили, она очень это любила! Она фантастически ухаживала за собой, одевалась, несмотря на своё состояние», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кубышка патриарха или Как РПЦ тратит пожертвования верующих / 10 декабря
- Мнение: Шолом Алейхем и революция гидности / 26 ноября
- Черные птицы на желтом снегу Карельский город Сегежу накрыла экологическая катастрофа / 29 ноября
- Дмитрий Медведев подписал постановление о маркировке испорченных номеров кузова авто / 19 декабря
- На северо-востоке Москвы загорелись два вагона электрички / 23 декабря
- Мнение: Увидел, каким может быть поселок в российской глубинке, если не распиливать деньги / 30 ноября
- У ректора екатеринбургского вуза, который хвастался своим Rolls-Royce, арестовали 127 миллионов / 6 декабря
- «Сидели и ржали в первом ряду»: в скандале с хором Веревки случился новый поворот / 27 ноября