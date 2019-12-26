В ДНР допустили полную отмену комендантского часа

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерены провести эксперимент, чтобы оценить возможность полной отмены комендантского часа, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в ходе телевизионной прямой линии с жителями Донбасса.
«Мы должны <…> оценить ситуацию с правонарушениями – будет ли рост числа нарушений в праздничные дни. По мере того, как мы проведем эксперимент, будут приниматься соответствующие следующее решения. <…> Данный эксперимент покажет, насколько мы готовы к полной отмене комендантского часа», – приводит ТАСС слова Пушилина в ходе прямой линии, которую транслируют в прямом эфире канал «Юнион».
Глава ДНР временно отменил комендантский час в период с новогодней ночи до утра 8 января. Ранее действие комендантского часа никогда не приостанавливалось на такой длительный срок.
В ДНР комендантский час ввели после начала военных действий в Донбассе в 2014 году. Ограничение на перемещение транспорта и пешеходов действует с 23.00 мск до 05.00 мск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в Донбассе «муниципальную стражу». Однако идею о том, чтобы улицы Донецка и Луганска взяли под контроль патрули, состоящие из бойцов ДНР, ЛНР, украинских гвардейцев и миротворцев ОБСЕ в Донбассе восприняли в штыки.
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