«Динамо» назвало соперников на первом тренировочном сборе

26.12.2019, 21:18, Новости дня

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте назвало соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе.

«Динамо» проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 15-го по 28 января и встретится с шестью соперниками:

19 января. «Динамо» – «Легия» (Польша);

20 января. «Динамо» – «Нефтчи» (Азербайджан);

23 января. «Динамо» – «Вардар» (Северная Македония);

24 января. «Динамо» – «Хайдук» (Хорватия);

27 января. «Динамо» – «Динамо» (Брест, Беларусь);

28 января. «Динамо» – «Кайрат» (Казахстан).

Киевский клуб предупреждает, что даты и соперники могут меняться.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте в чемпионате Украины. После 18 туров у команды Алексея Михайличенко 36 очков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Киевское «Динамо» на своем официальном сайте назвало соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе. «Динамо» проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 15-го по 28 января и встретится с шестью соперниками: 19 января. «Динамо» – «Легия» (Польша); 20 января. «Динамо» – «Нефтчи» (Азербайджан); 23 января. «Динамо» – «Вардар» (Северная Македония); 24 января. «Динамо» – «Хайдук» (Хорватия); […]

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