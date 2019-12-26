«Динамо» назвало соперников на первом тренировочном сборе

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте назвало соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе.
«Динамо» проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 15-го по 28 января и встретится с шестью соперниками:
19 января. «Динамо» – «Легия» (Польша);
20 января. «Динамо» – «Нефтчи» (Азербайджан);
23 января. «Динамо» – «Вардар» (Северная Македония);
24 января. «Динамо» – «Хайдук» (Хорватия);
27 января. «Динамо» – «Динамо» (Брест, Беларусь);
28 января. «Динамо» – «Кайрат» (Казахстан).
Киевский клуб предупреждает, что даты и соперники могут меняться.
«Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте в чемпионате Украины. После 18 туров у команды Алексея Михайличенко 36 очков.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Киевское «Динамо» на своем официальном сайте назвало соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе. «Динамо» проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 15-го по 28 января и встретится с шестью соперниками: 19 января. «Динамо» – «Легия» (Польша); 20 января. «Динамо» – «Нефтчи» (Азербайджан); 23 января. «Динамо» – «Вардар» (Северная Македония); 24 января. «Динамо» – «Хайдук» (Хорватия); […]
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