Емельяненко принял вызов Кадырова

Боец ММА Александр Емельяненко заявил, что согласен провести бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который ранее вызвал его на поединок.
«Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан. Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора: по каким правилам, место проведения, – я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать. Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. «Ахмат» – сила!», – сообщил Емельяненко на видео в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я принимаю твой вызов мой Друг Рамзан! @za_kadyrova_95eng Я готов с тобой по боксировать. Готовь перчатки! Время, число я предоставляю тебе на выбор. Когда? #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma
Ранее глава Чечни вызвал на поединок Александра Емельяненко. Боец ответил Кадырову, однако не уточнил, готов ли провести бой.
Позже Кадыров заявил, что одержит победу в бою с Александром Емельяненко.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Материал дополняется
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 50 миллионов за травлю: Елена Летучая решила наказать канал НТВ / 24 декабря
- Мнение: Психушка для «героев АТО» / 25 ноября
- Дерипаску лишат гражданства Кипра / 27 ноября
- Флагман Razer Phone 2 теперь можно купить по цене бюджетного китайского смартфона / 26 ноября
- Стас Барецкий готовит к выходу книгу «Брат-3» / 2 декабря
- В Москве органы опеки подали в суд на родителей пятилетней девочки / 13 декабря
- Мнение: Критики Путина воспевают Ельцина / 25 декабря
- Человек пророссийских взглядов: рядом с Зеленским нашли «агента Путина» / 29 ноября