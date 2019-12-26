Рожкова: Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет

Среди крупнейших банков Украины нет проблемных. Об этом в интервью порталу «Минфин», которое вышло 26 декабря, заявила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.
«Сегодня среди 30 крупнейших банков таких (проблемных. – «ГОРДОН») нет. Периодически некоторые проблемы могут возникать, но даже стресс-тесты говорят, что ситуация нормализовалась», – сказала она.
В то же время, по словам Рожковой, несколько банков каждый год демонстрируют по стресс-тестами плохие показатели.
«Мы видим там структурные проблемы с балансами, с которыми нужно работать. Но чего-то страшного мы не ожидаем. У них есть возможность исправить ситуацию. Что касается небольших банков, то есть несколько, которые вызывают у нас беспокойство. Но они не занимают какой-то значительной доли на рынке, поэтому серьезной угрозы не представляют», – сказала она.
Рожкова отметила, что по итогам 2018 года оставалось 10 банков, бизнес-модели которых были нежизнеспособными.
«Эти учреждения – преимущественно наследие банковского «бэби-бума» 2011-2013 годов. У них были пустые балансы, эффективно они не работали. Стратегия владельцев этих банков была в том, чтобы продать банки, когда закончится кризис и на рынок придут инвесторы. Но бизнес по продаже банковских лицензий уже истек в Украине. Такого количества потенциальных инвесторов просто нет», – заявила она.
Как сообщала пресс-служба НБУ, стресс-тестирование в 2019 году проходили 29 банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковской системы по состоянию на начало этого года. Оно проводилось по двум макроэкономическим сценариям – базовому и неблагоприятному.
Рожкова по итогам стресс-тестов сообщала, что по базовому сценарию 11 украинских банков нуждаются в докапитализации на сумму 35 млрд грн, по неблагоприятному – 18 банков на почти 74 млрд грн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Среди крупнейших банков Украины нет проблемных. Об этом в интервью порталу «Минфин», которое вышло 26 декабря, заявила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. «Сегодня среди 30 крупнейших банков таких (проблемных. – «ГОРДОН») нет. Периодически некоторые проблемы могут возникать, но даже стресс-тесты говорят, что ситуация нормализовалась», – сказала она. В то же время, по словам Рожковой, несколько банков […]
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