В Москве подожгли могилу певца Децла

В Москве неизвестные подожгли могилу певца Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл. Об этом пояснила мать умершего артиста Ирина, передает телеграм-канал Mash.

Кирилл Толмацкий похоронен на Пятницком кладбище. По словам матери певца, пожар случился прямо на католическое рождество, в ночь с 25 на 26 декабря. Ирина Толмацкая пришла к могиле сына, ее глазам предстал обугленный крест и сожжённая ограда.

Ирина Толмацкая отправилась в администрацию, где рассказали, что поджег мог произойти случайно из-за фанаток творчества Децла. Они каждый день приходят на могилу артиста, ставят там свечи, оставляя их там.

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Последнее: В Москве неизвестные подожгли могилу певца Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл. Об этом пояснила мать умершего артиста Ирина, передает телеграм-канал Mash. Кирилл Толмацкий похоронен на Пятницком кладбище. По словам матери певца, пожар случился прямо на католическое рождество, в ночь с 25 на 26 декабря. Ирина Толмацкая пришла к могиле сына, ее глазам предстал […]