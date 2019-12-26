В Москве подожгли могилу певца Децла

26.12.2019, 21:04, Разное

В Москве неизвестные подожгли могилу певца Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл. Об этом пояснила мать умершего артиста Ирина, передает телеграм-канал Mash.
Кирилл Толмацкий похоронен на Пятницком кладбище. По словам матери певца, пожар случился прямо на католическое рождество, в ночь с 25 на 26 декабря. Ирина Толмацкая пришла к могиле сына, ее глазам предстал обугленный крест и сожжённая ограда.

Ирина Толмацкая отправилась в администрацию, где рассказали, что поджег мог произойти случайно из-за фанаток творчества Децла. Они каждый день приходят на могилу артиста, ставят там свечи, оставляя их там.



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Последнее: В Москве неизвестные подожгли могилу певца Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл. Об этом пояснила мать умершего артиста Ирина, передает телеграм-канал Mash. Кирилл Толмацкий похоронен на Пятницком кладбище. По словам матери певца, пожар случился прямо на католическое рождество, в ночь с 25 на 26 декабря. Ирина Толмацкая пришла к могиле сына, ее глазам предстал […]

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