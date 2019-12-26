Мнение: Нам бы радоваться, а не получается. И вот почему.

26.12.2019, 21:01, Разное

1️⃣ Маловато будет. Мы бы рекомендовали Новаку заявить минимум 12 трлн. Это же легко посчитать — надо только предположить, что без сделки ОПЕК+ цены на нефть упали бы не до $40/барр., а, например, до $30/барр. Или $25. Продешевил наш министр!

Помните добрый габровский анекдот советских времен?

— Папа, я сэкономил 5 стотинок!
— Как, сынок?
— Я не поехал на автобусе, а бежал за ним!
— Эх, сынок. Бежал бы за такси — сэкономил бы 5 левов…

2️⃣ А где, с позволения спросить, эти деньги? А вот где: они на счетах минфина в ЦБ. Прирост остатков средств на них за 3 года (1 ноября 2016-1 ноября 2019) составил 7,5 трлн руб.

Минфин разбогател. Но ни россияне, ни российский бизнес этих денег не увидели. На них была куплена валюта и складирована в ЦБ.

А нам не просто ничего не досталось, с нас еще и взяли — повышение налогов, тарифов, цен, пенсионного возраста…

Какая нам польза от этих нефтяных сверхдоходов? Ровным счетом никакой.

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Источник: СерпомПо



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Последнее: 1️⃣ Маловато будет. Мы бы рекомендовали Новаку заявить минимум 12 трлн. Это же легко посчитать — надо только предположить, что без сделки ОПЕК+ цены на нефть упали бы не до $40/барр., а, например, до $30/барр. Или $25. Продешевил наш министр! Помните добрый габровский анекдот советских времен? — Папа, я сэкономил 5 стотинок!— Как, сынок?— Я […]

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