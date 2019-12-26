Не узнать: Виторган показал Волчек после смерти

Максим Виторган в своем инстаграм-аккаунте выразил печальные эмоции, вызванные смертью Галины Волчек. Артист отметил, что в ней он всегда видел человека.

«Галина Борисовна Волчек. В ней всегда был виден человек…Светлая память. Спасибо вам!», – прокомментировал Виторган новость о кончине художественного руководителя театра «Современник».

Эти слова он оставил в описании к фотографии артистки в молодости, которую опубликовал после ее смерти. Большинство его подписчиков поддержали слова актера и выразили свои соболезнования. Многие из них назвали уход Народной артистки СССР большой утратой.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2019 в 9:09 PST

«Вот это новость… Уходит Поколение Легенд… ТАМ собралась Великая Труппа…», «Обожаемая Актриса!! Очень жаль. Царствие небесное!!! Мои соболезнования. Большая утрата», «Светлая память замечательной актрисе, режиссеру, человеку. Уходят лучшие…», – писали пользователи.

Напомним, что Галина Волчек умерла в четверг, 26 декабря в Боткинской больнице в Москве. Последние несколько дней она провела в состоянии комы.

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Последнее: Максим Виторган в своем инстаграм-аккаунте выразил печальные эмоции, вызванные смертью Галины Волчек. Артист отметил, что в ней он всегда видел человека. «Галина Борисовна Волчек. В ней всегда был виден человек…Светлая память. Спасибо вам!», – прокомментировал Виторган новость о кончине художественного руководителя театра «Современник». Эти слова он оставил в описании к фотографии артистки в молодости, которую […]