Путин и его борьба — В Кремле предложили россиянам потерпеть еще пять лет

Путин на встрече с правительством: одной из главных задач является борьба с повышением уровня доходов граждан.
Нет, это Путин не оговорился.
Это Путин ПРОговорился.
Почему я считаю, что Путин ПРОговорился.
Потому что Путин отлично понимает: независимым и обеспеченным людям его власть не нужна.
Независимые и обеспеченные избавятся от Путина в один день.
А вот людьми бедными и привыкшими терпеть его власть может править бесконечно.
Путин похвалил правительство за «уникальный результат» в развитии экономики
А какие есть достижения у Путина и Медведева
Уровень коррупции 100%
Спорт — разрушен
СМИ — убиты
Суды — не существуют
Уровень жизни — около нуля
Внешняя политика — гопник
Космос — космодром Восточный
Доходы граждан — ниже африканских
Пенсионеры — попрошу отнестись с пониманием
Культура — м/ф
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