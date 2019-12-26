Путин и его борьба — В Кремле предложили россиянам потерпеть еще пять лет

Путин на встрече с правительством: одной из главных задач является борьба с повышением уровня доходов граждан.

Нет, это Путин не оговорился.

Это Путин ПРОговорился.

Почему я считаю, что Путин ПРОговорился.

Потому что Путин отлично понимает: независимым и обеспеченным людям его власть не нужна.

Независимые и обеспеченные избавятся от Путина в один день.

А вот людьми бедными и привыкшими терпеть его власть может править бесконечно.

Путин похвалил правительство за «уникальный результат» в развитии экономики

А какие есть достижения у Путина и Медведева

Уровень коррупции 100%

Спорт — разрушен

СМИ — убиты

Суды — не существуют

Уровень жизни — около нуля

Внешняя политика — гопник

Космос — космодром Восточный

Доходы граждан — ниже африканских

Пенсионеры — попрошу отнестись с пониманием

Культура — м/ф

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