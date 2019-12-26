Путин и его борьба — В Кремле предложили россиянам потерпеть еще пять лет

26.12.2019, 20:57, Разное

Путин на встрече с правительством: одной из главных задач является борьба с повышением уровня доходов граждан.

Нет, это Путин не оговорился.
Это Путин ПРОговорился.

Почему я считаю, что Путин ПРОговорился.

Потому что Путин отлично понимает: независимым и обеспеченным людям его власть не нужна.

Независимые и обеспеченные избавятся от Путина в один день.

А вот людьми бедными и привыкшими терпеть его власть может править бесконечно.

Путин похвалил правительство за «уникальный результат» в развитии экономики

А какие есть достижения у Путина и Медведева

Уровень коррупции 100%
Спорт — разрушен
СМИ — убиты
Суды — не существуют
Уровень жизни — около нуля
Внешняя политика — гопник
Космос — космодром Восточный
Доходы граждан — ниже африканских
Пенсионеры — попрошу отнестись с пониманием
Культура — м/ф



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