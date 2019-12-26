Если сравнивать ноябрь прошлого года и этот наш ноябрь, то картинка получается скучная. Как выяснилось, упали объёмы промышленного производства. Совсем упали и вставать не собираются, как бы их не теребили из кабмина.

И тут 7,5% в минус.

Это данные из Госстата, можно найти их в свободном доступе.

То есть наш технократичный и спортивный премьер-министр с молодым лицом и накачанными самокатом ногами перепутал рост и падение. Но в цифру почти попал.

Не, ну я понимаю, почему так резко упало производство в 14 году. Война, аннексия, оккупация, кризис везде. Это хотя бы можно объяснить и понять. Огромный кусок промышленного региона ушёл по женским гениталиям.

А сейчас-то чего?

И вот вроде нужно за такие финты кабмин отшлёпать. Но резко возникает какое-то чувство несправедливости на них все шишки метать. Ведь по факту у нас супер-пупер президентская республика.

Всё на ручном управлении прям из спортзала, где Вава заботится о крепости своего ореха. То наш величайший преЗедент современности главу ОДА уволит лично, то цены на топливо прикрутит… А если шо, позвонит Баканову.

Вава, но почему только бензин? Давай весь импорт прикрутим. Гривня вона какая моцная стала. Доллар падает каждый день. Считаю, что на всё можно сделать скидку % в 20. Или даже 30. Людям приятно. Тебе рейтинг.

Понимаешь, Вава, страна – она не пианина. Тут за каждую клавишу отвечать нужно. Положил писюн на кабмин – всё, твоя ответственность за те звуки, которые получились.

Хотя о чём это я? Тебе ж некогда. У тебя ёлки.

Елена Подгорная

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