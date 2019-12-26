Дочь Путина Катерина Тихонова вошла в совет по физкультуре и спорту при правительстве вместе с дочерью Шойгу

26.12.2019, 20:57, Новости дня

Глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, которую называют дочерью Владимира Путина, вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России. Об этом сообщается на сайте правительства.

Также членом совета стала Ксения Шойгу — младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу. Она вошла в совет как руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ».

Всего в совете состоят 28 человек. Его председателем назначена вице-премьер Ольга Голодец.

Катерина Тихонова занимается акробатическим рок-н-роллом. Вместе с партнером Иваном Климовым она участвовала в чемпионатах России, Европы и мира.

Ксения Шойгу руководит проектом «Лига героев», который проводит массовые спортивные мероприятия для любителей. Среди них забег с препятствиями «Гонка героев» и полумарафон «ЗаБег.РФ».

Ранее стало известно, что заместитель главы фонда «Иннопрактика» Наталья Попова, однокурсница Тихоновой, назначена общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.



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