Мнение: Письмо: «Это дурдом»

Есть одна очень популярная супружеская пытка — пытка молчанием.

Это что-то среднее между щипцами и ультиматумом. Вы разочаровались в словесных щипцах и скалках, поэтому просто молчите и ждете, когда второй осознает. А иногда ничего не ждете, просто вам неприятно общаться с обидчиком, но подавать на развод вы пока не хотите.

Так многие держат бойкот, обычно пару дней, иногда неделю, но бывает, что и месяцами.

И ничего хорошего в этом, конечно, нет. Но разобраться в подобных конфликтах со своей стороны без уважения ко второй стороне невозможно.

msp_friend

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Большое спасибо за Ваш труд. Прошу совета. Мне 43 года, живем с мужем 17 лет, поженились после окончания института, уже после рождения ребенка. Он не мог иметь детей (была лучевая терапия в подростковом возрасте), поэтому до лечения была заморожена сперма. Мне очень хотелось ребенка, эту сперму привезли (этим занималась свекровь) и сделали искуственное оплодотворение. Я сразу забеременела (чудо!). И родилась дочь. Сначала очень помогали мои родители, папа практически оставил мне 3 комнатную квартиру, где и мы и жили. 2 года назад мы продали квартиру и построили таунхаус. Так что жилье общее.

Сейчас муж занимает руководящую должность в одном из медицинских учреждений нашего города, у него большая ответственность, много сотрудников под его руководством, много пациентов, много жалоб (сейчас везде в государственной медицине так).

(В общем, у мужа тяжелая и ответственная работа, постоянно с людьми. Энергии на разборки дома не остается. А у нее — много)

Я тоже врач, заканчиваю кандидатскую, но больше работаю в сфере клинических исследований, получается неплохо заработать, не имея высокого статуса и должности, веду около 30 пациентов. Выгляжу хорошо, хобби – у меня своя лошадь (купила и содержу сама).

Доход у меня и мужа сейчас одинаковый, очень разный статус.

(Не только статус, но и нагрузка разная, особенно вербальная)

Особенность мужа такая — он в ответ на обиду с моей (или дочери) стороны, сразу не говорит об этом, а замолкает, перестает общаться, раньше даже есть отказывался, становится очень холоден, просто другой человек. И это может длиться несколько недель. Он просто сухо здоровается утром, и все. И так очень долго. При этом на вопросы, что случилось, отвечает – все нормально. Потом обвинения, что я его ни в грош не ставлю.

(На первый взгляд ее проблема состоит в том, что она никак не может догадаться, на что обиделся муж. Он не говорит, что не так, а просто замолкает. Вот если бы он сказал, пишет она, все было бы иначе! Создается ощущение, что вся проблема этой женщины в том, что она не знает, за что именно просить прощения, не понимает, на что обиделся муж. Но это вранье, конечно. Дальше становится ясно, что в случае каждой его обиды, она в курсе, на что он обиделся. Просто считает это ерундой. Она хочет, чтобы он «говорил», а она бы ему в ответ возражала бы. А муж не хочет разборок, наверняка сыт ими в первые годы брака, поэтому просто молчит)

Сначала я очень расстраивалась, плакала, меня всю трясло, извинялась перед ним непонятно за что (за командировку на работе, корпоратив на работе, приезд позднее 8 часов с тренировки) не могла спать, даже думала о разводе, получается, как будто два разных человека!!! Потом привыкла, убедила себя, что мне нужно относится к нему с большим уважением, он не может по-другому, это его способ реагирования, ведь когда все нормально, с ним достаточно комфортно, он не пьет, зарабатывает, умен, следит за собой, имеет высокий статус.

(Ну вот она перечисляет причины обид мужа так, будто считает их придирками на пустом месте, а его невменяемым, глупым, капризным. Человек, занимающий большую должность, ведет себя как неразумное дитя. Но обратите внимание, она ведь обманывала до этого, что не знает причины. Она знает причину каждой его обиды, но считает как истинные Штурман, что на такое обижаться нельзя. Просто нельзя. И если муж обижен, значит он ненормальный и это «его способ реагирования» на пустяки. А сначала она хоть и просила иногда прощения, но считала, что ни в чем не виновата. Ее бы устроило, если бы он сам ныл и жаловался на обиду, а она бы его утешала сверху и говорила, что он неразумен и не прав, ну и спорила бы с ним конечно)

Один из последних примеров обид – я случайно разморозила грибы, которые он собирал в лесу у дома понемножку, потом сразу убрала их обратно в морозилку, но там образовался сок, был испорчен внешний вид. Я расстроилась и извинилась, выразила сожаление, уверила, что вкусовые качества не пострадают. Он молчал неделю, смотрел зло. Дочь сказала «Мы живем в дурдоме». Потом готовила эти грибы – все нормально, они все равно сок дают, когда замороженные жаришь. Он понял, что был неправ, и даже сказал об этом мимолетно.

(Наверное эти грибы были ему дороги, ему было неприятно, что они превратились в кашу. Но обратите внимание, она якобы выразила сожаление, но на самом деле просто уверила его, что вкусовые качества не пострадают. Штурман лучше знает, как все будет, а муж неразумен и ему надо объяснить, что внешний вид — не главное. Она прочитала ему нотацию после формальных извинений. И она приводит этот пример сейчас, как пример бредовой, высосанной из пальца обиды. Именно так она и относилась к этому, и мужу это очевидно. Он видит неуважение. А еще он видит, что дочка точно так же не уважает отца, эгоистично уверена, что ей обязаны обеспечить комфортную жизнь. Это его огорчает, он переживает молча, но наша автор считает жертвой только себя. Ведь она умеет плакать! А муж только молчать умеет. Значит жертва — она)

Сейчас проблема с дочерью. Она временами дерзко разговаривает, может огрызнуться. Я сразу говорю ей, что так разговаривать нельзя, она неправа. Конфликт проходит быстро, и дальше мы общаемся нормально. Тоже бывают сложности, но терпимо. А с мужем они не разговаривают вот уже второй месяц. Он спросил, какие наушники ей подарить на НГ, она сказала Airpods, он спросил а если потеряешь, они же беспроводные? Она оскорбилась и сказала с чего ты взял? Не потеряю. Ему не понравился тон, и он замолчал.

(Мама-Штурман в ответ на хамство читает дочке лекцию и, выговорившись, успокаивается, в иллюзии, что дочка все поняла. А отец не Штурман и в ответ на хамство дочки замолкает, потому что не видит конструктивного русла беседы. Он руководитель и привык говорить по делу, конструктивно, а не преливать из пустого в порожнего. А еще ему очевидно, что руководитель в доме — жена, она всем в доме рулит, и она не уважает мужа и пример дочке показывает. Часто поводом для обиды близких становится мелочь, но до этого было уже столько всего подобного, что это стало последней каплей)

Мне очень тяжело, когда они не общаются. Это не семья. Я неоднократно просила его восстановить контакт, обсудить проблему. Он говорит –мне так легче. Смысла разговаривать нет.

(Обратите внимание, она не дочке объясняет, в чем та не права. Потому что считает дочку правой, а отца дураком. Она хочет, чтобы отец пошел и «обсуждал проблему» с дочерью. А зачем ему обсуждать? Это она ему нагрубила, и скорее всего говорит так регулярно, даже не замечая этого. Дочка настолько избалована, что считает, что ей обязаны дарить все, что она попросит и даже уточнить не имеют никакого права, она оскорбляется. Но мать уверена, что на поклон к дитятку должен идти отец. Так она ее и воспитывает)

Дочь тоже переживает, говорит, я не могу с друзьями юношами общаться, так как все время жду подвоха, что они также замолчат, что все хорошее — это обман и видимость. Она тоже пыталась мириться – он ни в какую.

(Она точно так же пыталась мириться как мать, объясняя отцу, что он не прав, а она права. Автор, так не мирятся. Если вы считаете, что виноват муж, ваши извинения превращаются в новые обвинения и жалобы или в нотации ему, как неправильно он себя ведет. И обратите внимание на доченьку. Мать уже сочувствует травмам ее детства. Самое главное — это насколько дочка будет доверять юношам. Она должна быть уверена, что все юноши к ее услугам, все — ради нее. Понятно, что ничего хорошего ее не ждет с такими претензиями. И ей есть кого обвинить, отца)



Не могу больше. Надоело молчание. Это дурдом действительно. Сейчас еще собака наша умерла, совсем плохо.

(Ну раз собака, точно муж виноват. Он-то не переживает из-за собаки, из-за дочери, он просто молчит. А страдает только автор за всех)

Умом понимаю, что очень сложно будет разводиться, и глупость это, дочь вырастет и уйдет, а я останусь без мужа и семьи. Ведь со стороны все нормально, как будто бы. И надо будет жилье делить и машину. Помогите, пожалуйста.

(Да никак я не помогу вам. Муж и сам часто думает о разводе наверное, ему самому плохо с вами. Иначе бы он не огораживался в собственном доме как в тюрьме. Ему плохо с вами, потому что вы никогда не признаете, что его обиды имеют основание, вы всегда считаете их бредом. И это действительно очень обидно — от близкого человека)

Источник: Эволюция

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