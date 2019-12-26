«Часть моей семьи»: Максим Галкин ошеломлен вестью о смерти Галины Волчек

Свою скорбь муж Аллы
Пугачевой высказал в «Инстаграм». По его словам, вместе с Галиной Волчек ушла
неотъемлемая часть театра, нашей страны и его семьи.
«Она была Мастером, нашим
другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет
слов», – написал телеведущий в своем микроблоге. Пользователи соцсети живо
отреагировали на публикацию Максима Галкина.
Многие комментарии россиян
оказались лаконичными. Большинство не сразу поверили в печальное известие. «Шок»,
«Ужасно», «Как жаль», «Скорбим», «Уходит эпоха», «Вечная память великой женщине»,
– выразили свои эмоции в связи со смертью Галины Волчек.
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