Иван Ургант сам не свой после известия о смерти Галины Волчек

26.12.2019, 20:51, Разное

Очень тяжело эту новость принял ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант. Оказалось, шоумен близко дружит с сыном Галины Борисовны – Денисом.

«Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей… Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало… А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что, на самом деле, меньше становится нас…Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!», – написал актер на своей странице в инстграм-аккаунте.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2019 в 9:09 PST

Отметим, сын худрука «Современника» 58-летний Денис Евстигнеев – известный кинооператор. С детства мальчик воспитывался в творческой семье. Его отец – Евгений Евстигнеев
– был известным актером, собственно, как и его мать. Дед – Борис Волчек – в свое время работал кинооператором. Именно по его стопам пошел Денис, когда вырос.

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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 26 Дек 2019 в 9:42 PST



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