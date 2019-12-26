Иван Ургант сам не свой после известия о смерти Галины Волчек

Очень тяжело эту новость принял ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант. Оказалось, шоумен близко дружит с сыном Галины Борисовны – Денисом.
«Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей… Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало… А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что, на самом деле, меньше становится нас…Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!», – написал актер на своей странице в инстграм-аккаунте.
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Отметим, сын худрука «Современника» 58-летний Денис Евстигнеев – известный кинооператор. С детства мальчик воспитывался в творческой семье. Его отец – Евгений Евстигнеев
– был известным актером, собственно, как и его мать. Дед – Борис Волчек – в свое время работал кинооператором. Именно по его стопам пошел Денис, когда вырос.
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Последнее: На австрийском горнолыжном курорте Анкогель и швейцарском курорте Андерматт сошли несколько лавин. Об этом 26 декабря сообщают издание Swiss Info и агентство Reuters. По словам представителя швейцарской полиции, на горнолыжную трассу в Андерматте сошла большая лавина от 60 до 300 метров. Два человека получили легкие травмы, их доставили в больницу. Еще четырех человек вытащили из-под снега […]
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