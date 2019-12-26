Умерла актриса и режиссер Галина Волчек

26.12.2019, 20:50, Новости дня

Галина Волчек, народная артистка СССР и режиссер, умерла в больнице в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на театр «Современник».

Волчек было 86 лет. Несколько дней назад на сайте театра появилось сообщение о том, что ее госпитализировали с легочным заболеванием. 

Галина Волчек, выпускница школы-студии МХАТ, вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками школы создавала московский театр «Современник» в 1950-е.

С 1972 года она стала главным режиссером «Современника», с 1989 года – его художественным руководителем. Среди знаменитых режиссерских работ Волчек – «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова, «Крутой маршрут» по повести Евгении Гинзбург, «Три товарища» Ремарка и многие другие.

Волчек была первым советским режиссером, поставившим спектакль в США – это был спектакль «Эшелон» на сцене театра в Хьюстоне в 1978 году.

Актриса Галина Волчек играла в спектаклях «Голый король», «Вечно живые», «Ревизор», «Кто боится Вирджинии Вулф». Снималась в фильмах «Берегись автомобиля», «Осенний марафон».

Волчек дважды была замужем: первый муж – актер Евгений Евстигнеев, второй – профессор Марк Абелев. Сын – режиссер Денис Евстигнеев.



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