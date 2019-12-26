Мнение: Первый поезд прошел по Мосту — хохлов порвало…

На снимке — историческое событие : первый поезд (из Питера) прибыл в Симферополь, крымчане встречают его и делают селфи на его фоне…

А в деревне Гадюкино (хохлостане) — вонь от порванных в лоскуты пердалищ, гыгыгыгы!

Зашел в блог к одной популярной там идиотке, набросил говнеца на вентилятор — и в ответ получил буквально треск разорванных в лоскуты жирных свидомых жоп!

Как думаете, какой самый популярный шаблон коммента на это событие от тех, кто третьего дня с умным видом рассуждал о том, что «Построить Мост — невозможно», позавчера кричал о том, что «Мост — это фейк из павильона МосФильма», вчера — «Мост — макет, он не рассчитан на грузовики и поезда»?

Правильно, сегодня эти идиоты визжат вот что :

«Открыватели. LOL. Один поезд пустили вместо сотен пять лет назад.»

Ну, и, конечно, привычный для их «клуба поротых жоп» рефрен про «захват Крыма», «оккупацию Донбасса» и «убийства украинцев» — без этих молитв вообще никак!

Ну, вот я и набросил на разогнанные лопасти :

«Нам-то зачем вас, говнюков, убивать? С этой темой вы, уроды тупорылые, справляетесь на отлично своими силами — так увлеченно мОчите друг друга, что вам явно недостаточно уже убитых 50000 хохло-гнид, и вас до сих пор за уши не оттащишь от этого вашего кровавого бенефиса!

Вот мы сегодня открыли ЖД-сообщение с Крымом, две недели назад — супертрассу Москва-Питер, осваиваем Арктику, построили атомный ледокольный флот и используем СМП, на днях запустили морской грузовой терминал, кой отобрал грузопоток у чухонских задохликов, мы строим АЭС по всему миру, осуществляем прочие мелочи вроде пр-ва высокотехнологичных вооружений в товарных к-вах, присутствия в Сирии и Венесуэле и т.д. и т.п.

Скажи, а ЧЕМ может гордиться твоя недоделанная обоссанная страна кроме позорных ужимок клоуна-президента?

Вооот, а ты, дура жирная, говоришь — скрепы, лапти, тухлые щщщи, медведи, водка, баляляйка, бабУшька, матрёшька…

«Вот уррроды!»(с), гыгыгыгы!»

Ну, и — НАЧАЛОСЬ!

А я — ушел, и дверь прикрыл — воняет…

PS. А вы, друзья, планируете скатать к Крым на поезде?

СЛАВА РОССИИ!!!

Источник: Конт

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