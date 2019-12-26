Россия запланировала увеличить экспорт бензина и СПГ в разы

К 2035 году РФ может увеличить экспорт СПГ до 98,2-112,7 млрд куб. м в год, трубопроводного газа – до 255-300 млрд куб. м., об этом говорится в опубликованном Минэнерго проекте Энергостратегии РФ до 2035 года.

За 2018 год РФ экспортировала 220,6 млрд куб. м трубопроводного газа и 26,9 млрд куб. м СПГ. К 2035 году поставки газа могут увеличиться на 15,8%-36,3%, СПГ – в 3-4 раза, информирует ТАСС со ссылкой на документ.

Экспорт бензина к 2035 году может вырасти почти в 5 раз – до 17,9-19,9 млн тонн в год, дизельного топлива – в 1,8 раза, до 70,7 млн тонн.

Предполагается, что экспорт бензина вырастет с 4,2 млн тонн в 2018 году до 8,4-9,2 млн тонн в 2024 году, а дизельного топлива – с 39,1 млн тонн до 40,8-42,9 млн тонн.

Ожидается также, что поставки нефти упадут с 260,6 млн тонн в 2018 году до 267,2-269,2 млн тонн в 2024 году и 243,7-251,9 млн тонн в 2035 году.

Ранее сообщалось, каким образом Газпром может увеличить поставки газа в Европу в обход Украины, несмотря на санкции США.





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