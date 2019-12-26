Мнение: Курдский KFC

26.12.2019, 20:31, Разное

После Идлиба KFC добрался и до Рожавы. 

PS. Пост тестовый — написан через новое приложение ЖЖ для Андроида. Пишите как отображается с ПК и нет ли косяков — важно понимать, есть ли смысл в его использовании.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Особая папка: документы. 12 декабря 1979 года кремлевские старцы приняли секретный документ. Он был официально оформлен как «Постановление ЦК КПСС» за № 176/125. Название было «зашифровано» — К положению в «А». Текст тоже выглядел как шифровка: какие-то «соображения», «мероприятия», о чем это — понять невозможно. Если б не фамилии участников заседания, ответственных за выполнение неизвестно […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика