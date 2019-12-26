Мнение: Курдский KFC

После Идлиба KFC добрался и до Рожавы.
PS. Пост тестовый — написан через новое приложение ЖЖ для Андроида. Пишите как отображается с ПК и нет ли косяков — важно понимать, есть ли смысл в его использовании.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Особая папка: документы. 12 декабря 1979 года кремлевские старцы приняли секретный документ. Он был официально оформлен как «Постановление ЦК КПСС» за № 176/125. Название было «зашифровано» — К положению в «А». Текст тоже выглядел как шифровка: какие-то «соображения», «мероприятия», о чем это — понять невозможно. Если б не фамилии участников заседания, ответственных за выполнение неизвестно […]
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