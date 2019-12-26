Мнение: Курдский KFC

После Идлиба KFC добрался и до Рожавы.

PS. Пост тестовый — написан через новое приложение ЖЖ для Андроида. Пишите как отображается с ПК и нет ли косяков — важно понимать, есть ли смысл в его использовании.

Источник: Colonel Cassad

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