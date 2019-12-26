Ксения Собчак разбита после новости о смерти Галины Волчек

Это известие шокировало многих. В стороне не остались и звезды российского шоу-бизнеса, в том числе, светская львица Ксения Собчак. Известие о кончине легендарной актрисы буквально выбило ее из колеи.

Телеведущая выразила всю свою скорбь в личном телеграм-канале «Кровавая барыня». Журналистка не стала распыляться на длинные бездушные посты. «Светлая память…», – печально написала супруга Константина Богомолова.

Напомним, незадолго до смерти Галину Борисовну госпитализировали в Боткинскую больницу с воспалением легких. Позже появилась информация об ухудшении состояния ее здоровья.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2019 в 9:09 PST

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