Ксения Собчак разбита после новости о смерти Галины Волчек

Это известие шокировало многих. В стороне не остались и звезды российского шоу-бизнеса, в том числе, светская львица Ксения Собчак. Известие о кончине легендарной актрисы буквально выбило ее из колеи.
Телеведущая выразила всю свою скорбь в личном телеграм-канале «Кровавая барыня». Журналистка не стала распыляться на длинные бездушные посты. «Светлая память…», – печально написала супруга Константина Богомолова.
Напомним, незадолго до смерти Галину Борисовну госпитализировали в Боткинскую больницу с воспалением легких. Позже появилась информация об ухудшении состояния ее здоровья.
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Последнее: Исполнитель выразил благодарность актрисе за ее большое мастерство и за невероятно теплое отношение и любовь к его семье. «Вы навсегда останетесь в сердце… Самые искренние соболезнования Денису… Любим… Скорбим… Плачем…», – написал о смерти Галины Волчек Киркоров в «Инстаграм». Поклонники певца живо отреагировали на известие. «Филипп, дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни. Так […]
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