Ксения Собчак разбита после новости о смерти Галины Волчек

Это известие шокировало многих. В стороне не остались и звезды российского шоу-бизнеса, в том числе, светская львица Ксения Собчак. Известие о кончине легендарной актрисы буквально выбило ее из колеи.
Телеведущая выразила всю свою скорбь в личном телеграм-канале «Кровавая барыня». Журналистка не стала распыляться на длинные бездушные посты. «Светлая память…», – печально написала супруга Константина Богомолова.
Напомним, незадолго до смерти Галину Борисовну госпитализировали в Боткинскую больницу с воспалением легких. Позже появилась информация об ухудшении состояния ее здоровья.
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Последнее: Прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек, которая ушла из жизни в четверг в возрасте 86 лет, состоится в воскресенье, 29 декабря, сообщил актер Сергей Гармаш. «Прощание пройдет 29 декабря в театре, похороны – на Новодевичьем кладбище», – приводит его слова ТАСС. Напомним, Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни. 24 декабря Волчек была […]
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