Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызовут на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом в комментарии журналистам заявила спикер ГБР Анжелика Иванова, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«В последние разы он (Порошенко. – «ГОРДОН») не являлся на допросы, последний раз он был на допросе много времени назад. Точной даты не назову, но последние 3–4 допроса он точно пропустил», – отметила она.

По словам Ивановой, ГБР будет повторно вызывать Порошенко на допрос.

По информации директора ГБР Романа Трубы, по состоянию на 9 октября Порошенко «фигурировал, был участником или, возможно, будет участником» в 13 производствах.

18 ноября в ГБР заявили, что подготовили подозрение Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

5 декабря 2019 года директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.

10 декабря 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко.

Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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