Линейка Aurus Senat пополнится лимузином с компактной колёсной базой

В модельном ряде Aurus Senat вскоре появится новая автомодель – лимузин с компактной колёсной базой. Сейчас в линейку входят представительский седан S600, длина которого – 563 см, и президентский L700 протяжённостью в 663 см.

Бюджетный лимузин от разработчиков ФГУП «НАМИ», ведущей научной организации РФ в сфере развития автомобилестроения, будет иметь 50-сантиметровую вставку, а вся протяжённость транспортного средства составит 613 см. Данную модель производитель оценил дороже седана Senat и дешевле автомодели L700. Новинку оснастят унифицированным с Senat шасси и другими агрегатами.

Линейка Aurus Senat имеет гибридную силовую установку с отдачей в 600 лошадиных сил. Пару в работе агрегата полноприводного лимузина составит 9-ступенчатая АКПП.

На выбор покупателя предложат простую модификацию и бронированную. Ранее фото одного из таких сверхнадёжных отечественных транспортных средств – Aurus Senat L700 – было обнародовано в интернете.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который ранее признался, что брат для него «умер». «Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», – передает слова Емельяненко-младшего «Спорт-Экспресс». Ранее Федор Емельяненко заявил, что молится, чтобы Александр «нашел себя», […]