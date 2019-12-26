Линейка Aurus Senat пополнится лимузином с компактной колёсной базой

26.12.2019, 20:30, Разное

В модельном ряде Aurus Senat вскоре появится новая автомодель – лимузин с компактной колёсной базой. Сейчас в линейку входят представительский седан S600, длина которого – 563 см, и президентский L700 протяжённостью в 663 см.
Бюджетный лимузин от разработчиков ФГУП «НАМИ», ведущей научной организации РФ в сфере развития автомобилестроения, будет иметь 50-сантиметровую вставку, а вся протяжённость транспортного средства составит 613 см. Данную модель производитель оценил дороже седана Senat и дешевле автомодели L700. Новинку оснастят унифицированным с Senat шасси и другими агрегатами.

Линейка Aurus Senat имеет гибридную силовую установку с отдачей в 600 лошадиных сил. Пару в работе агрегата полноприводного лимузина составит 9-ступенчатая АКПП.

На выбор покупателя предложат простую модификацию и бронированную. Ранее фото одного из таких сверхнадёжных отечественных транспортных средств – Aurus Senat L700 – было обнародовано в интернете.



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