Расставшегося с Пелагеей Ивана Телегина заподозрили в романе с владелицей туристической фирмы

Недавно в Сети появилась информация о расставании отечественной фолк-рок-исполнительницы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. Позже стало известно, что пока ещё законного супруга певицы подозревают в романе с владелицей туристической фирмы Марией Гончар.
Пелагея в соцсети подтвердила предположения интернет-пользователей о расставании с Иваном Телегиным. Певица подчеркнула, что не жалеет о трёх годах счастливого брака и надеется ради подрастающей дочери Таисии сохранить с бывшим мужем дружеские отношения. Между тем хоккеиста заподозрили в новом романе. Его возлюбленной называют владелицу турфирмы Марию Гончар – довольно успешную бизнесвумен.
В качестве доказательства романтических отношений между Телегиным и Гончар называют их якобы совместную поездку на Мальдивы. Предпринимательница действительно не так давно отдыхала на островах, но вот общих фото в соцсети ни разу не публиковала. Ещё одним фактом, который может указывать на роман, называют подписку спортсмена и бизнесвумен на профили друг друга в соцсети. Официальных комментариев от предполагаемых возлюбленных пока не поступало.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который ранее признался, что брат для него «умер». «Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», – передает слова Емельяненко-младшего «Спорт-Экспресс». Ранее Федор Емельяненко заявил, что молится, чтобы Александр «нашел себя», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Оржель заявил о возможности прямых поставок газа из России в Украину / 30 ноября
- Венесуэла согласилась с Россией по поводу провала «блицкрига» США / 29 ноября
- «Чтобы наше кино было успешным, нужно перестать его финансировать силами государства» — аналитик о показателях российского кино с господдержкой / 14 декабря
- Зеленский запретил импорт электроэнергии из России / 25 декабря
- Чек лист: какие прививки нужно сделать перед отпуском / 20 декабря
- General Motors готов к серийному выпуску без рулевых машин / 22 декабря
- Рада открыла и сразу же закрыла вечернее заседание / 17 декабря
- L’Express — в Австрии ищут «шоколадного вора» c 20 тоннами шоколада Milka / 24 ноября