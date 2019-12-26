Расставшегося с Пелагеей Ивана Телегина заподозрили в романе с владелицей туристической фирмы

26.12.2019, 20:30, Разное

Недавно в Сети появилась информация о расставании отечественной фолк-рок-исполнительницы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. Позже стало известно, что пока ещё законного супруга певицы подозревают в романе с владелицей туристической фирмы Марией Гончар.
Пелагея в соцсети подтвердила предположения интернет-пользователей о расставании с Иваном Телегиным. Певица подчеркнула, что не жалеет о трёх годах счастливого брака и надеется ради подрастающей дочери Таисии сохранить с бывшим мужем дружеские отношения. Между тем хоккеиста заподозрили в новом романе. Его возлюбленной называют владелицу турфирмы Марию Гончар – довольно успешную бизнесвумен.

В качестве доказательства романтических отношений между Телегиным и Гончар называют их якобы совместную поездку на Мальдивы. Предпринимательница действительно не так давно отдыхала на островах, но вот общих фото в соцсети ни разу не публиковала. Ещё одним фактом, который может указывать на роман, называют подписку спортсмена и бизнесвумен на профили друг друга в соцсети. Официальных комментариев от предполагаемых возлюбленных пока не поступало.



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