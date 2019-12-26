«Нет слов, ведь ушла последняя из могикан»: Марк Варшавер высказался о смерти Галины Волчек

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер высказался о смерти актрисы и руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Уход из жизни легендарной звезды он назвал большой трагедией, отметив, что она была «практически последней из могикан».

«Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан — Галина Борисовна Волчек. Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель», — отметил Варшавер.

Он назвал смерть актрисы великой трагедией, сравнив ее с внезапным ударом по голове.

«Только что Марка Анатольевича Захарова проводили… «Современник» тоже осиротел. Да, возраст больший, могла бы жить, она довольно сильный была человек, любящая жизнь, любящая актёров, умеющая многое делать», — сказал Марк Варшавер.

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