С сестер Хачатурян снимут запрет покидать место жительство по ночам

Сестрам Хачатурян не будет продлеваться мера пресечения в виде запрета покидать дом в определенные часы, сообщил адвокат одной из обвиняемых Алексей Паршин.
«Известно лишь, что судебного продления в виде запрета покидать место жительства с 21.00 мск до 07.00 мск утра не будет. Остальные запреты остаются до разрешения наших ходатайств об изменении меры пресечения и отмены части запретов», – сказал адвокат, информирует ТАСС.
Сестрам по-прежнему нельзя общаться друг с другом и свидетелями по делу, а также контактировать со СМИ.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура отказалась направлять в суд дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
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