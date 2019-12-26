Скончалась Галина Волчек

26.12.2019, 20:25, Разное

Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе театра «Современник». Ей было 86 лет.

Сегодня, 26 декабря 2019 года, скончалась Галина Борисовна Волчек — художественный руководитель Московского театра «Современник», народная артистка России. Галина Волчек была одним из основателей театра, возглавляла его с 1972 года.

— сказали в театре.

Во вторник, 24 декабря, стало известно, что Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу в связи с легочным заболеванием. А накануне ряд СМИ сообщил о резком ухудшении состояния ее здоровья. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.



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