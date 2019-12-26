Как звезды отпразднуют Новый год: знаменитости поделились своими планами

Липа Тетерич

Сначала дома проводим старый год, а когда младшие улягутся, старшим коллективом — Лавр и я с мужем — поедем отмечать Новый год в Bosco Cafe на Красной площади. Будем кататься на катке ГУМа и загадывать желания под бой курантов.

Сергей Жуков

Для нашей семьи Новый год всегда был семейным праздником, напоминающим о детстве. Мы обязательно вместе провожаем старый год и встречаем новый. Когда дети были маленькие, отмечали не в 12, а 10 вечера, ставили прошлогодний бой курантов и речь президента, а уже к 12 детей укладывали спать, и я ехал на работу. В этом году я тоже работаю.

Тутта Ларсен

Для нашей семьи Новый год — это сугубо семейный праздник, я бы даже сказала, это некий интимный ритуал, когда все собираются за большим красивым столом, потихоньку провожают старый год в ожидании боя курантов и подарков под елкой. Мы обожаем встречать Новый год дома, в пижаме.

Ирина Слуцкая

Этот Новый год для моей семьи особенный, ведь нас стало пятеро! Младшей дочке Кире всего два месяца, и это будет первый Новый год в ее жизни. А старшие дети Артем и Варвара уже готовятся к празднику и находятся в предвкушении долгожданных подарков под елкой! Отмечать будем за городом, проведем праздники на природе.

Ирина Безрукова

У меня в планах встретить Новый год на далеком экзотическом острове. Компания подбирается многонациональная, а значит, скучно нам точно не будет. Я уже запаслась подарками — и для своих попутчиков, и для близких, которые останутся в Москве. Поздравляю всех читателей HELLO! с Новым годом! Никогда не переставайте мечтать, и пусть все ваши желания обязательно сбудутся!

Оскар Кучера

По традиции нашей семьи отправлюсь на озеро Гарда в Сирмионе, в Италии. Мы очень любим это место! Потом переедем во Францию, в Шамони, кататься на лыжах. В какой-то момент мне придется вернуться на пару дней в Москву — нужно сыграть здесь спектакли, но это займет всего три дня, а после я снова полечу к семье «догуливать» праздники.

Анна Пескова

Мы с мужем и дочкой поедем в гости, на Волгу. Хочется верить, что нам повезет, выпадет снег и можно будет кататься на лыжах, собачьих упряжках. Ну а если всего этого не случится, то все равно будем отдыхать и ходить в баню.

Женя Малахова

Я буду праздновать с родными за городом. Впервые за последние годы вся моя семья будет в сборе: все прилетят из разных городов и стран. Лучше и быть не может!

Планирую традиционный русский стол и, разумеется, салаты, мандарины. И обязательные коронные блюда нашей семьи — тартинки со шпротами (черный хлеб, майонез, по желанию чеснок, шпроты и сверху тертый сыр) и бабушкины пирожки. Последние будут не только на столе, но и на елке. Помимо цветных шаров, украшаю ее конфетами и мандаринами. Эту традицию «завела» наша мама, мы делаем так много лет.

Светлана Абрамова

В этом году мы встретим Новый год дома. Обязательно купим оливье, шампанское. «Купим», потому что на приготовление у меня точно не будет времени, да и ни к чему это, лучше уделить его маленькой дочке Николь, для нее это будет первый осознанный Новый год. В полночь обязательно — речь президента и желания под бой курантов. Минимум макияжа, комфортная одежда и хорошее настроение — вот такая встреча Нового года меня ждет. У нас есть традиция: каждый год мы покупаем пару красивых дорогих елочных игрушек, одну выбирает муж, другую я. Когда Николь подрастет, третью будет выбирать она. Так мы соберем семейную коллекцию и в следующие годы, наряжая елку, будем вспоминать.

Ирина Дубцова

У нас обязательная семейная традиция: я накрываю праздничный стол. С утра еду в продуктовый магазин и закупаю ингредиенты для традиционных салатов и любимых блюд моей семьи. Умею готовить абсолютно все и обожаю это дело. Потом, как и все артисты, езжу на концерты. Блюда с новогоднего стола я обычно пробую только 1 января. А после 8-го числа начинается мой долгожданный отпуск!

Стас Пьеха

К 31 декабря я всегда прихожу уставшим, но радуюсь, когда на сам праздник есть работа — поэтому, как правило, отмечаю Новый год я на сцене. Сидя дома с салатами, я совершенно не испытываю новогоднего настроения — но выступая, я получаю отклик аудитории, заряд сильнейшей энергетики. От этого и появляется то самое ощущение праздника. Очень хотелось бы быть 31 декабря с сыном, но так как из-за работы это не представляется возможным (я буду выступать в Ялте), проведу с ним время накануне. Это будет лучшим подарком и для меня, и для него.

Арт — группа «Soprano Турецкого»

В этом году сначала мы выступаем 29 и 30 декабря с Хором Турецкого в Кремле, а вечером 31 декабря участвуем в концерте на ВДНХ, он будет транслироваться на Первом канале. После разъедемся по домам отмечать праздник с семьями — хочется провести время с самыми близкими. А уже 1 января мы улетаем на гастроли в Казахстан с Хором Турецкого, поэтому проведем праздничную ночь спокойно.

Рената Пиотровски

В этом году у моей мамы юбилей, поэтому в преддверии этого события и предстоящего Нового года вся наша большая семя съезжается в Таллин. Там всегда очень волшебно, сказочно, красиво и уютно. Новогодние праздники я не люблю, меня пугает это безумие, которое длится без устали два месяца: корпоративы, бесконечные покупки, пробки. Скрашивает настроение лишь празднично украшенный город, Москва сияет, она просто фантастическая!

А еще с детства в моей семье была традиция вешать большой праздничный носок на окно. Каждый день весь декабрь волшебный гномик складывал туда для меня небольшие подарки. Я в него верила. Теперь в него верит моя маленькая дочь Мишель. Давняя традиция прижилась, дочка в восторге.

Анна Плетнева

Новый год — праздник, когда все грани моей личности могут проявить себя в полной мере. Сначала мы всей семьей едем поздравлять мою бабушку: 31 декабря у нее день рождения, и в этом году ей исполняется 90 лет! Поэтому до боя курантов я примерная внучка, дочка и мамочка. Но после полуночи во мне просыпается «плохая девочка», которая танцует всю ночь напролет и всех вокруг заставляет независимо от возраста становиться плохими девочками и мальчиками и веселиться, как в детстве!

Интарс Бусулис

Отмечать Новый год я планирую в тишине. Ничего особо делать не планирую, хочу провести этот праздник с семьей, в домашней атмосфере. Когда-то мы праздновали очень громко и весело, но сейчас уже, наверное, как-то это поднадоело и хочется больше спокойствия в эти дни. Хочется быть рядом с любимой женой, с детьми. В последнее время для меня Новый год стал настолько же семейным праздником, как и Рождество.

Татьяна Котова

У артистов есть примета: если встретишь новый год на сцене, значит, весь год там и проведешь. Для меня это — счастье. Уже в первых числах января я улетаю на Мальдивы, выступать с моей концертной программой, в латиноамериканских ритмах. И вместе со своей командой буду дарить рождественское настроение под пальмами.

DJ Катя Гусева

Мой Новый год будет семейным! Я буду готовить праздничный ужин, смотреть новогодние программы и, конечно, загадывать желания. Но самое главное — никаких нарядов, мой новогодний образ — свитер и вязаные носки. Ну и через пару дней я отправлюсь к океану — набираться сил для работы в 2020 году.

Для меня этот праздник будет необычным. Впервые лет за 20 я не работаю в новогоднюю ночь. Правда, есть еще несколько дней, и все может измениться. Обычно я веду торжественные программы, выступаю, и для меня ночь с 31 на 1 больше заработок денег, а праздник начинается уже 1 января. В этом году буду впервые отмечать с мужем, дочкой, родителями, сестрами. Решили поехать в Подмосковье, но не к себе домой, а на базу отдыха. Хочется расслабиться и не заниматься уборкой, готовкой, а потом опять уборкой. Долго засидеться не удастся: надо рано лечь спать, 1 января выхожу на сцену в спектакле «Насмешница Фаина», про Раневскую, где у меня главная роль. Нужно быть и морально и физически готовой к работе, поэтому спать лягу не поздно.

Мила Марсель

Нашей большой семье нечасто удается собраться вместе. И я, и супруг занимаемся каждый своим бизнесом. У детей разный возраст: старшая — студентка, средний — школьник, младшая ходит в садик. Для нас Новый год — бесценный семейный праздник, возможность побыть целый день вместе! Младшие уже готовят для нас праздничный концерт — выбирают наряды, учат стихи и песни. Днем мы соберемся вместе, придут гости, бабушки, дедушки, будем слушать праздничную музыку и водить хороводы вокруг нашей потрясающей елки. В этом году она у нас эксклюзивная. Секрет в том, что мы украсили ее, помимо гирлянд и шаров, нашими личными фотографиями. Обычными жизненными снимками с телефона. Распечатали и развесили. И все, кто подходит к елке, надолго задерживается возле нее, изучая и рассматривая историю нашей жизни в ее смешных и трогательных моментах.

А второго января мы улетаем в горы. Я из-за травмы колена не встану на лыжи, зато в этом году будет дебют у младшей дочери Маруси. Ей три года, и она уже ждет не дождется поездки. Я же буду релаксировать и заниматься написанием книги.

Елена Николаева

Праздники у нас начинаются с 25 декабря. Это мой день рождения, и я всегда пытаюсь сбежать из города. Потому что друзей много, и это очень разношерстная компания. К тому же, я не любитель бесконечных тостов, пожеланий и фиксации моих достижений. Потому утром, сразу после эфира, мы улетаем в Мюнхен на пару дней, а потом отправляемся в путешествие по Баварии. Обратный билет не брали, но надеемся вернуться числа 30-го. Будем наряжать елку, думать, чем угощать гостей в новогоднюю ночь. Покупать, готовить. 31 декабря идем в театр, а момент смены календаря встретим за столом. Будем смотреть «Голубой Огонек», а после боя курантов отправимся гулять по Москве. А 2-3 января отправимся в Финляндию.

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