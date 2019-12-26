«Стоит ли вообще выпускать программу с 99% лжи?»: Андрей Разин высказался о телевизионных шоу

26.12.2019, 20:21, Разное

«Стоит ли вообще выпускать программу с 99% лжи?»— такой вопрос возник у Разина после заявления Евгения Петросяна в адрес шоу «Пусть говорят». Продюсер «Ласкового мая» солидарен с мнением известного юмориста.
Своей поддержкой Андрей Разин не предполагает существование другого ответа, кроме отрицательного. Вопрос его, скорее всего, носит риторический характер. Лично для него это повод сомневаться в съёмках следующей программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» В ней предполагается рассказ о судьбе бывших певцов знаменитой музыкальной группы. Но в сложившейся ситуации для её продюсера это выглядит весьма проблематично. Выпуск программы «Пусть говорят» был посвящен свадьбе Петросяна и Татьяны Брухуновой. В настоящий момент герой передачи, подробности жизни которого активно обсуждались в студии, утверждает, что все сказанное в эфире – «ложь и клевета», а сам выпуск данного шоу — «пасквиль», то есть клеветническое сочинение с оскорбительными нападками.

Андрей Разин соглашается с Евгением Петросяном и говорит, что нельзя вмешиваться в личную жизнь человека. Он убежден, что лживая информация может не только причинить вред репутации,но и разрушить его жизнь. В связи с этим продюсер вспомнил и певицу Лолиту, которая недавно высказывала претензии по поводу обсуждения в «Привет, Андрей!» её брака с Дмитрием Ивановым. Многие подписчики согласились с мнением продюсера, что «охотников за скандалами» в первую очередь волнуют не судьбы людей, а рейтинги их программ.



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