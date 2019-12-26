Глава МЭР Максим Орешкин считает санкции США «серьёзной проблемой всего мира»

Максим Орешкин, глава федерального МЭР, считает санкции, вводимые руководством США, серьёзной проблемой всего мира. Такое мнение политик озвучил, отвечая на вопрос журналистов RT касательно сооружения газопровода «Северный поток – 2».

Как напомнил Максим Орешкин, до него уже подробно прокомментировали ситуацию госглава Владимир Путин, зампред правительства страны Дмитрий Козак и руководитель Минэнерго Александр Новак. Кроме того, серьёзность этой проблемы не отрицают и европейские политики. Глава ведомства привёл в пример французского дипломата Бруно Ле Мэра, занимающего в свой стране должность руководителя Министерства финансов и экономики.

Во время прошедшей недавно французско-российской межправительственной комиссии политики двух государств затронули вопрос американских санкций, и Брюно Ле Мэр открыто назвал введение руководством США санкций неприемлемыми действиями.

«Считаю, что нам следует детальнее дискутировать на данную проблему, отрицательным образом сказывающуюся на обстановке во всём мире. Как говорилось прежде, в текущем году были отмечены наиболее низкие за последние 10 лет темпы глобального роста экономики», – отметил Максим Орешкин.

Прежде Новак заявил о непременном завершении проекта по строительству «Северного потока – 2» даже вопреки санкциям. Козак допустил наращивание в дальнейшем давления со стороны Соединённых Штатов, но, в конце концов, возможности Вашингтона исчерпаются. Председатель СовФеда страны Валентина Матвиенко уведомила мир о том, что в РФ подготавливаются ответные меры на заокеанские санкции по сооружению газопровода.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который ранее признался, что брат для него «умер». «Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», – передает слова Емельяненко-младшего «Спорт-Экспресс». Ранее Федор Емельяненко заявил, что молится, чтобы Александр «нашел себя», […]