В Приморье мальчик случайно застрелил из охотничьего ружья четырехлетнюю сестру

в Приморье, сообщают правоохранители, началась доследственная проверка по факту гибели четырехлетней девочки. Ребенок погиб вследствие ранения из охотничьего ружья, рассказали сотрудники СК РФ.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел в одном из районов Приморья, где проживали дети вместе с родителями. Мужчина оставил охотничье ружье без присмотра, мальчик случайно нашел его и выстрелил в сестру. От полученного ранения девочка скончалась, прибывшие на место происшествия медики констатировали гибель ребенка.

По факту произошедшего правоохранители начали проверку, подробности инцидента станут известны позже, отметили в полиции, пишет издание «ПолитЭксперт».

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