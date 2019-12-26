В Приморье мальчик случайно застрелил из охотничьего ружья четырехлетнюю сестру

в Приморье, сообщают правоохранители, началась доследственная проверка по факту гибели четырехлетней девочки. Ребенок погиб вследствие ранения из охотничьего ружья, рассказали сотрудники СК РФ.
Как рассказали правоохранители, инцидент произошел в одном из районов Приморья, где проживали дети вместе с родителями. Мужчина оставил охотничье ружье без присмотра, мальчик случайно нашел его и выстрелил в сестру. От полученного ранения девочка скончалась, прибывшие на место происшествия медики констатировали гибель ребенка.
По факту произошедшего правоохранители начали проверку, подробности инцидента станут известны позже, отметили в полиции, пишет издание «ПолитЭксперт».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заявление Федора Емельяненко, который ранее признался, что брат для него «умер». «Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», – передает слова Емельяненко-младшего «Спорт-Экспресс». Ранее Федор Емельяненко заявил, что молится, чтобы Александр «нашел себя», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Иркутской области обрушился мост / 4 декабря
- В мире: Германию шокировало ограбление на миллиард евро / 26 ноября
- Экономика: Российское вино стало на путь самоочищения / 23 декабря
- От успешности переговоров в нормандском формате зависит будущее Украины – Разумков / 8 декабря
- Бесплатные елки начали раздавать в Ленобласти / 20 декабря
- Медведев дал напутствие депутатам на закрытии осенней сессии / 18 декабря
- МИД объяснил геополитическую роль БРИКС / 20 декабря
- Фонд борьбы с коррупцией подал в полицию заявление о похищении сотрудника Руслана Шаведдинова / 24 декабря