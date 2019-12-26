Мнение: Мэрия тратит не зря

26.12.2019, 20:20, Разное

Пишут, что «московская мэрия уже потратила 200 млн. рублей на уборку снега». И там еще видео в разделе «Интересная Москва» — едет по шоссе Энтузиастов снегоуборочный комбайн, загребает как бы «снег», рядом едет натуральный КАМАЗ, как бы подставляет кузов для того, чтобы принимать этот несуществующий «снег» — в общем, работа кипит! Жаль, не знаю, как видео из ФБ перегрузить в ЖЖ.

Но больше всего мне понравились комментарии под сообщением: «Ну вот! — пишет какой-то остроумец. — Ну хоть в кои-то мэрия поработала как следует. Молодцы! Даже придраться не к чему!» И рядом другой, философский: «Ну а что — бюджет сам себя не распилит».

(для иногородних и кто не в курсе: с самого начала зимы в Москве снега нет)

Источник: Размышления вольного социолога



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