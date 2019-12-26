«Невосполнимая утрата»: Басков сражен новостью о смерти Волчек

Народный артист России, знаменитый оперный певец Николай Басков, как и многие другие, оказался сражен новостью о смерти художественного руководителя театра «Современник», актрисы Галины Волчек. В своем инстаграм-аккаунте исполнитель опубликовал фотографию артистки, добавив трогательную подпись.

Басков назвал кончину Волчек невосполнимой утратой для мира искусства. С ним согласились большинство подписчиков, которые также выразили свои соболезнования в связи с ее смертью.

«Действительно невосполнимая….Печально», «Нет слов… светлая память Вам, Галина Борисовна!!!», «Уходят лучшие. Светлая память»,»Очень, очень, очень печально!!!», – писали пользователи социальной сети в комментариях.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2019 в 9:09 PST

О том, что Галина Волчек умерла, стало известно в четверг, 26 декабря. Последние дни жизни она провела в Боткинской больнице в состоянии комы.

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