Умерла худрук «Современника» Волчек

26.12.2019, 20:06, Новости дня

26 декабря умерла российский театральный режиссер и актриса, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Об этом «РИА Новости» сообщили в театре. 

23 декабря Волчек была экстренно госпитализирована в связи с легочным заболеванием. Сегодня Telegram-канал Mash сообщил о резком ухудшении состояния ее здоровья. 

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляла театр «Современник» с 1972 года. Она играла в фильмах «Король Лир», «Осенний марафон», «Русалочка», «Про Красную Шапочку».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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