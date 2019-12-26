Автоновости: В ДПС получили почти 4 000 новых «догонялок» с разгоном 0-100 за 7,3 сек

В автопарке российской ДПС произошло масштабное пополнение. Патрульным передали несколько тысяч «Октавий» — пусть в средненьких комплектациях, зато с максимально мощным двигателем. Уйти от такой «Шкоды» сможет далеко не каждый.

Компания Skoda сообщила о передаче дорожно-патрульной службе (ДПС) крупнейшей партии из 3 870 автомобилей, которые разошлись по всем субъектам федерации. На службу заступили практичные лифтбеки Skoda Octavia, оснащенные топовым для этой модели двигателем 1,8 л TSI мощностью 180 л.с.. в сочетании с 7-ступенчатым роботом DSG.

В России начали выпускать доступный кроссовер Skoda Karoq

Динамика — под стать служебным задачам. Время разгона от 0 до 100 км/ч у таких "Октавий" составляет всего 7,3 секунды, а максимальная скорость достигает 231 км/ч. Иначе говоря, нарушителям стоит сто раз подумать, прежде чем решиться на побег от патрульной машине. При этом заявленный расход топлива в смешанном цикле равняется 6,0 л на 100 км.

Подготовкой спецавтомобилей для ДПС занималась компания "ЦПП "Движение". В качестве дополнительного оборудования на Skoda Octavia были установленыаппаратно-программный комплекс видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки и ведения аудиовидеозаписи внутри автомобиля, а также сигнально-громкоговорящая установка. Чтобы безопасно "запитывать" нештатные потребители, в полицейских "Октавиях" установлены дополнительные аккумулятор и блок предохранителей.

В целом, спецавтомобили Octavia для ДПС созданы на базе "средней" комплектации Ambition, в список оснащения которой входят кондиционер, подогрев передних кресел, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, датчик дождя, медиасистема с Bluetooth и 6,5-дюймовым дисплеем, а также передние и боковые подушки безопасности. Стоимость "гражданской" Skoda Octavia 1,8 л TSI с DSG в комплектации Ambition стартует с 1 454 000 рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Материал дополняется