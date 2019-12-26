Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, информацию подтвердили в пресс-службе театра. Несколько дней назад она попала в больницу с воспалением легких.
Несколько дней назад Галину Волчек положили в одну из больниц Москвы, у руководителя театра «Современник» было диагностировано двустороннее воспаление легких, забрали медики ее в бессознательном состоянии. Позже в пресс-службе театра сообщили, что состояние актрисы удалось стабилизировать.
Сегодня появились сведения, что болезнь дала осложнения на сердце и почки, у Галины Волчек была диагностирована атрофия мозга. Кроме того, рассказали источники, врачи пытались снять отеки нижних конечностей пациентки. К сожалению, во второй раз стабилизировать состояние знаменитости не удалось.
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Последнее: Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, информацию подтвердили в пресс-службе театра. Несколько дней назад она попала в больницу с воспалением легких. Несколько дней назад Галину Волчек положили в одну из больниц Москвы, у руководителя театра «Современник» было диагностировано двустороннее воспаление легких, забрали медики ее в бессознательном состоянии. Позже в пресс-службе театра […]
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