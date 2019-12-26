Врачи: Причиной смерти Галины Волчек стал отек мозга и легких

Художественный руководитель театра «Современник» и актриса Галина Волчек умерла сегодня на 87-ом году жизни, сведения подтвердили по месту ее работы. Теперь же медики назвали предварительную причину смерти знаменитости, это был отек мозга и легких.
О госпитализации Волчек с воспалением легких стало известно 24 декабря. СМИ сообщали о резком ухудшении ее состояния. Сегодня у актрисы еще утром начали отказывать органы, врачи пытались стабилизировать состояние пациентки, но у нее наблюдалась атрофия мозга и отеки конечностей.
Умерла великая артистка Галина Волчек около 2 часов назад. Дата прощания со звездой и похорон будет озвучена позже.
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Последнее: Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, информацию подтвердили в пресс-службе театра. Несколько дней назад она попала в больницу с воспалением легких. Несколько дней назад Галину Волчек положили в одну из больниц Москвы, у руководителя театра «Современник» было диагностировано двустороннее воспаление легких, забрали медики ее в бессознательном состоянии. Позже в пресс-службе театра […]
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