В Подмосковье в лесу нашли спортивную сумку с телом внутри

26.12.2019, 20:04, Разное

В Подмосковье местные жители обнаружили в лесу неподалеку от Мытищ спортивную сумку, в которой находились скелетированные останки человека. Правоохранительные органы после экспертизы дали заключение, что смерть произошла около года назад.
Как рассказали в пресс-службе ГСУСК РФ по Московской области, местные жители нашли спортивную сумку вчера, находка была обнаружена поблизости от поселка Нагорное городского округа Мытищи. Личность погибшего пока установить не удалось, ведется доследственная проверка, отметили в полиции.

Следователи ведут доследственную проверку, устанавливая личность погибшего, обстоятельства и причины смерти. Назначена судмедэкспертиза, по её результатам будет принято процессуальное решение.



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