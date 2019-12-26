Ксения Карпинская: процесс по «театральному делу» переползет в 2020 год

Рубрика «Дневник защиты».

Главным итогом минувшей̆ недели стало назначение третьей̆ экспертизы по делу «Седьмой студии». Мягко говоря, ставшее для всех неожиданностью: судебные заседания во втором слушании шли такими темпами, что возникло ощущение: приговор, обвинительный или оправдательный, торопятся принять к Новому году.

Понедельник был ознаменован допросом свидетелей защиты. Суд выслушал Михаила Швыдкого, бывшего министра культуры, и Владимира Урина, директора Большого театра. Оба присутствовали на событиях проекта «Платформа» и заверили: нет сомнений — все намеченное было осуществлено.

Адвокат Елена Орешникова и я опросили в Риме бывшего министра культуры, ныне посла РФ в Ватикане Александра Авдеева. Он подтвердил: решение о финансировании проекта было принято на уровне президента и премьер-министра, в дальнейшем в реализации решения принимали участие три министерства — культуры, юстиции и финансов, и Софья Апфельбаум на это влиять никаким образом не могла.

Опрос Авдеева был приобщен, но не оглашен в суде.

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Далее выяснилось, что на свидетеля Павлюченко и свидетеля Балашову (она давала показания ранее) оказывалось давление в ходе следствия — обе заявили, что работники Следственного комитета угрожали им переводом из статуса свидетеля в статус обвиняемых. В итоге они обе дали «нужные» показания — абсолютно идентичные, словно написанные под копирку.

Затем — и это было ключевым событием минувших дней̆— прокурор Резниченко попросил признать экспертизу, проведенную Минюстом, а также Мариной Андрейкиной и Видасом Силюнасом «недопустимым доказательством». Мотивация: Андрейкина писала статьи в журнал «Театр» по поводу проекта «Платформа», а Силюнас подписал обращение фонда Станиславского об изменении меры пресечения для Софьи Апфельбаум. Но все эти обстоятельства были известны и в прошлом судебном разбирательстве, которое вела судья Аккуратова, однако тогда именно этих двух экспертов она выбрала из девяти фамилий.

Решение о повторной, теперь уже третьей, экспертизе по тем же вопросам судом было принято, при этом в деле остаются и обе предшествующих — и Рафиковой, и Андрейкиной с Силюнасом

Судья, как ни странно, не признала недопустимыми ни ту, ни другую. Хотя они прямо противоречат друг другу.

Третью экспертизу будет проводить федеральный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ. Прокуратуре и защите предложено представить экспертов в сфере искусства и театрального дела.

Защита предложила для выбора на роль экспертов пять человек — Дмитрий Мозговой, зампредседателя СТД, Мария Ревякина, директор «Золотой маски», Дмитрий Трубочкин, доктор искусствоведения, Виктор Рыжаков, режиссер, Сергей Горошко, замдир «Электротеатра Станиславский». Прокуратура пока ни одного из экспертов не предложила. Но тщательно допрашивала всех на предмет связей с подсудимыми и теми, кто когда-либо выступал в их защиту.

Когда судья собралась удалиться в совещательную комнату, чтобы принять окончательное решение относительно экспертизы, встал Кирилл Серебренников и сказал:

— Я — за! Пусть проводят третью.

Теперь очевидно: процесс сможет завершиться только в 2020-м году.

Ксения Карпинская

Специально для «Новой»

Источник: Новая газета

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Последнее: Рубрика «Дневник защиты». Главным итогом минувшей̆ недели стало назначение третьей̆ экспертизы по делу «Седьмой студии». Мягко говоря, ставшее для всех неожиданностью: судебные заседания во втором слушании шли такими темпами, что возникло ощущение: приговор, обвинительный или оправдательный, торопятся принять к Новому году. Понедельник был ознаменован допросом свидетелей защиты. Суд выслушал Михаила Швыдкого, бывшего министра культуры, и […]